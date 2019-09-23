РИАМО - 23 сен. Жителям Московской области стала доступна интерактивная карта объектов газификации, которые построят в регионе в 2019 году.

Карта опубликована на официальном портале областного правительства, ее можно посмотреть по ссылке.

Всего на карте указано 50 объектов газификации, которые вошли в губернаторскую программу на текущий год. В том числе 21 объект уже сдан в эксплуатацию, по оставшимся 29 объектам продолжаются строительно-монтажные работы. Основной период сдачи большинства газопроводов придется на четвертый квартал 2019 года.

На карте можно найти информацию о газопроводе, включая его протяженность и название обслуживающей организации.

Губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» является самой масштабной из принятых в регионе за последние десятилетия. Всего с 2013 года в рамках проекта построено свыше 2 тысяч километров новых газораспределительных сетей, газифицировано около 400 населенных пунктов, около 200 тысяч жителей региона получили возможность подключить к газу свои дома.

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