РИАМО - 23 сен. В Раменском городском округе нарушили порядок проведения электронного аукциона на поставку продуктов питания, для устранения нарушений выдано предписание, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Московской области.

Ведомство рассмотрело жалобу ООО «Комбинат питания» на действия МКУ «Центр закупок» муниципального образования при проведении электронного аукциона на поставку продуктов питания. Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку фирмы от участия в электронном аукционе.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждения и признало жалобу фирмы обоснованной», – говорится в материале.

Антимонопольный орган выдал учреждению обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.