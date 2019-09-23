РИАМО - 23 сен. В Подмосковье и Москве на ночь 25 сентября объявили «оранжевый» уровень опасности погоды из-за заморозков, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» – это третий уровень погодной опасности. Он означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

«Оранжевый» уровень объявили в Московском регионе с 00:00 по 07:00 25 сентября из-за заморозков ночью и утром от минус 3 до минус 1 градуса. Такой же уровень опасности из-за заморозков объявлен на предстоящую ночь.

Кроме того, в Московском регионе на 23-24 сентября объявлен предыдущий, «желтый» уровень опасности погоды из-за ветра.

В Центральном федеральном округе «оранжевый» уровень объявили на территории Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской и Смоленской областей. Во всех остальных регионах ЦФО, кроме Липецкой области, объявлен «желтый» уровень.

Ранее синоптики предупредили о первых в этом сезоне заморозках в Москве, которые ожидаются предстоящей ночью.