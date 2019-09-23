РИАМО – 23 сен. Выставочное пространство в арт-квартале Старого Гостиного двора в столице появится по итогам аукциона, который намерены провести 17 октября, говорится в сообщении пресс-службы департамента города Москвы по конкурентной политике.

Коммерческое помещение площадью 337 квадратных метров, расположенное в Старом Гостином дворе, достанется победителю аукциона.

«Организатором торгов выступает ГБУ «Сервисный центр 44». Объект находится в оперативном управлении государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Музейно-выставочное объединение «Манеж» и имеет культурно-просветительское назначение. Победитель аукциона получит право организовать выставки в современном арт-пространстве Старого Гостиного двора», – сказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

По его словам, на городской аукцион выставлено нежилое помещение площадью 337 квадратных метров для организации культурных проектов и временных художественных выставок. Лот находится в современном галерейном арт-пространстве уникального исторического здания.

«Согласно условиям договора, победитель сможет проводить выставки на территории Старого Гостиного двора в течение пяти лет», – уточнил Дегтев.

Инвестиционную привлекательность объекта отметила и директор департамента по работе с девелоперами Savills в России Александра Синилова.

«Одним из главных плюсов этого объекта, безусловно, является локация – самый центр Москвы, совсем рядом с метро «Площадь Революции», в двух шагах от Красной Площади. Престижно, удобно и, вне всякого сомнения, востребовано в любые времена», – дополнила она.

По итогам аукциона победитель арендует нежилые помещения, расположенные на первом этаже нежилого здания в Тверском районе по адресу: улица Ильинка, дом 4.

Путь до ближайшей станции метро «Площадь Революции» займет не более пяти минут пешком.

«Старый Гостиный двор» – самое большое торговое здание Москвы конца XVIII – начала XIX века. Проект был разработан архитекторами Д. Кваренги и С. Кариным.

Здание эпохи классицизма в виде гигантского четырехугольника, опоясанного аркадой, производило на современников сильное впечатление и вызывало подражания в других городах России. Оно признано объектом культурного наследия федерального и регионального значения. В настоящее время здесь создан культурный кластер сообществ художников.

Стартовая стоимость лота – 6,3 миллиона рублей. Начальная ставка арендной платы за 1 квадратный метр в год составляет 18,7 тысячи рублей.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 11 октября 2019 года. Торги пройдут 17 октября.