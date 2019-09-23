РИАМО – 23 сен. В предстоящие выходные на Земле ожидаются слабые и умеренные магнитные бури, они могут стать причиной сбоев в работе радиосвязи, спутниковых и энергетических систем, ухудшения самочувствия у метеозависимых людей, сообщается на сайте «Метеовести».

Последняя магнитная буря произошла 31 августа – 1 сентября.

«В предстоящие выходные в околоземном пространстве вновь будет бушевать космический шторм. В субботу и в воскресенье ожидаются слабые и умеренные магнитные бури класса G1 и G2, в первый день следующей недели геомагнитное поле останется возмущенным, но вероятность магнитных бурь уже будет минимальна, ну а в последующие дни магнитосфера Земли будет постепенно успокаиваться», — говорится в сообщении.

Магнитные бури могут вызвать сбои в работе радиосвязи, спутниковых, энергетических систем, а также космических аппаратов. Кроме того, не исключено появление полярного сияния.

В периоды повышенной солнечной активности метеозависимым людям необходимо соблюдать некоторые предосторожности: желательно ограничить работу, требующую повышенного внимания и сосредоточенности. Рекомендуется избегать стрессовых ситуаций, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.