РИАМО - 23 сен. В Одинцовском городском округе Подмосковья начался ремонт наземного пешеходного перехода на станции Кубинка Смоленского направления Московской железной дороги, закончат работы до конца года, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Строители заменят плиты перекрытия и лестничные сходы, установят пандусы. Завершить ремонт планируется до конца года. На время работ строители уложили пешеходный настил через пути», — говорится в сообщении.

Компания приносит пассажирам извинения за временные неудобства.