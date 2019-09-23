РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 сен. Архитектурная комиссия одобрила проект строительства школы на 350 мест в модернистской стилистике в коттеджном поселке вблизи деревни Бережки в подмосковном Подольске, сообщается на сайте комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Архитектурная комиссия одобрила проектное решение школы на 350 мест в городском округе Подольск вблизи деревни Бережки, рядом построят футбольное поле со спортивными площадками», – говорится в сообщении.

Проектируемая общеобразовательная школа будет расположена в поселке Каскад Парк вблизи деревни Бережки. Здание компонуется из трех блоков – учебного корпуса, административного блока и общешкольной части, в состав которой входят столовая, спортивный блок, актовый зал и информационный центр.

«Школа будет построена на участке площадью 1,6 гектара вместе со спортивным комплексом, в который войдут комбинированное поле для футбола с беговыми дорожками и площадками для занятий спортом на открытом воздухе. По проекту предполагается также благоустройство и озеленение прилегающей территории», – отметил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Яркий современный облик школы, продолжающий модернистскую стилистику фасадов соседнего с ней жилого комплекса, формируется гармоничным сочетанием объемов и применением в отделке клинкерного кирпича и цветной декоративной штукатурки в виде акцентов межоконных вставок. В композиции фасадов предусмотрены элементы для вертикального озеленения.

«Высокий качественный уровень этого проекта и его сходство с европейскими школами достигается и продуманной композицией здания с удобным доступом, и красиво прорисованными фасадами. Объемы лаконичны, их выразительность обеспечивается применением хорошо подобранных материалов в отделке», – пояснила главный архитектор Московской области и председатель рабочей группы Александра Кузьмина.