РИАМО - 23 сен. Жители Москвы, ожидающие запуска отопления, поделились в социальных сетях лайфхаками, как не замерзнуть осенью в собственной квартире.

Многие жители, не дождавшись появления тепла в батареях, включают в квартире обогреватели.

«Так холодно в квартире не было ни разу, сегодня срочно купили обогреватель», - поделилась в Facebook москвичка Alla Kor.

Артем Некрасов в качестве альтернативы обогревателю предложил открытую работающую духовку. Жительница столицы Varia Ewaristi показала свою «портативную систему отопления» - пушистого упитанного кота.

Москвич Алексей Акимов считает, что во время испытания холодом самое время пить глинтвейн. Пользовательница Instagram с ником nadinka_mom предлагает другой вариант согреться изнутри – горячий чай с вкусностями.

Жительница региона nutela_photo сетует, что без отопления даже не походишь по собственной квартире, единственное место дома, где можно комфортно находиться – это ванная.

«Очень не хочется выходить в квартиру после душа. Ванную ты уже нагрела теплой водичкой, а вот квартиру нет… Выходя из нее, бежишь быстрее в кроватку, а там тебя ждет холодная постель и вот ты ложишься, подбираешь под себя все одеяло, укрываешься чуть ли не с головой и ждешь, пока она согреется», - описала свои ощущения девушка.

Холод в квартире заставляет всех домочадцев активно утепляться. Пользователь Sergent Pepper рассказал, что его детям пришлось спать в спортивных костюмах, а в аккаунте supersphinx_best выложили фото кошки породы сфинкс, которую облачили в специальную кофту.