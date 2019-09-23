РИАМО – 23 сен. Лучшие сезонные блюда и путешествия по историческим эпохам ждут гостей фестиваля «Золотая осень», который пройдет в столице с 4 по 13 октября на 1540 площадках, основной темой фестиваля стали инновации в сельском хозяйстве, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Праздник в честь сбора урожая нашел яркое современное воплощение на фестивале «Золотая осень» – главном гастрономическом событии цикла «Московские сезоны».

«В этом году он пройдет с 4 по 13 октября и охватит более полутора тысяч площадок по всему городу: Красную площадь, площадь Революции, переход от Манежной площади к площади Революции, площадь Славы, площадь Юности в Зеленограде, бульвар Дмитрия Донского, Ореховый бульвар, улицы Профсоюзная, Городецкая, Митинская, Святоозерская, Матвеевская и Перерва, а также 22 столичных сельскохозяйственных рынка, 96 ярмарок выходного дня и 1386 сетевых магазинов», – говорится в сообщении.

Тема фестиваля в этом году – инновации в сельском хозяйстве.

Как и всегда, «Золотая осень» будет радовать гостей качественными и разнообразными фермерскими продуктами, оригинальными сезонными блюдами и развлекательной программой – фолк-концертами, лекциями, мастер-классами на любой вкус, экскурсиями, спортивными играми и многим другим.

Самая масштабная площадка «Золотой осени» откроется в сердце столицы – на Красной площади.

«Отправившись туда, гости фестиваля обнаружат себя посреди сельского пейзажа: они увидят русское поле с колосящимися злаками, дикий сад, где растут деревья и ягоды, пастбище с деревянными скульптурами животных, пасеку с настоящими ульями и удивительную мельницу, украшенную граффити со сценками из мультфильмов студии «Союзмультфильм», – уточняется в материале.

Москвичи и туристы смогут посетить выставку арт-объектов в виде различных моделей тракторов, грузовиков и зерноуборочного комбайна, а зона «умных» технологий познакомит их с инновациями в российском сельском хозяйстве: системами навигации, «умного» внесения удобрений и анализа данных для составления прогнозов и стратегий; AIoT-платформами и приложениями для контроля за поступающими с датчиков данными; дронами для слежения за состоянием полей и сбором урожая и многим другим.

Кроме того, в этом году на 10 фестивальных площадках в разных округах Москвы подготовили уникальную «историческую» программу.

«Там вы сможете совершить путешествие по разным странам и эпохам, в которое отправитесь в компании реконструкторов! Каждая площадка обещает множество интерактивных познавательных развлечений», – дополняется в сообщении.

Так, на Святоозерской улице можно будет посетить поселение дьяковцев, живших на территориях Московской, Тверской, Владимирской, Смоленской, Ивановской и других российских областей с VII века до нашей эры до V века нашей эры, познакомиться с их ремеслами и кухней.

А на Городецкой улице будут устраивать балы-маскарады в духе европейского средневековья, учить ювелирному делу и застольным обычаям того времени.