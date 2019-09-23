РИАМО - 23 сен. Один из самых экстремальных аттракционов столичного парка развлечений «Остров мечты» разместят в тематической зоне «Черепашки-ниндзя», которую также дополнят сувенирными магазинами, точками быстрого питания и кафе-пиццерией, вдохновленными известной франшизой, говорится в сообщении пресс-службы парка.

«Молот судьбы» — аттракцион специально для любителей острых ощущений. Он представляет из себя круглую платформу, на которой пассажиры садятся спиной друг к другу, взлетающую и переворачивающую гостей вниз головой на пиковой точке в 15,6 метров. Посетители сделают почти полный оборот на 240 градусов. Посетители аттракциона должны будут иметь рост от 1,3 до 1,95 метров, всего прокатиться на нем сможет 32 человека одновременно.

«Уже во время ожидания в очереди на посадку гости парка смогут погрузиться в мир «Черепашек-ниндзя». Проход на аттракцион будет осуществляться через секретную лабораторию доктора Бакстера Стокмана, коварного ученого, который создал машину для уничтожения Нью-Йорка», — отмечается в материале.

Визуально аттракцион отвечает тематике всей зоны — он будет представлять из себя полуразрушенный квартал Нью-Йорка и зловещий механизм, созданный ученым.

«Нью-Йорк очень интересен с точки зрения архитектуры своими кварталами-блоками. По нашей задумке, в одном из них доктор и разместил свое сооружение. Оно будет выглядеть весьма устрашающе: с огромным молотом-диском и вращающимися лезвиями. Бакстеру Стокману удалось разрезать стены квартала на две части, создав чудовищный разлом, в котором и окажутся наши гости», — рассказал технический директор тематического парка «Остров мечты» Иван Шоль.

Всего в тематической зоне будет три аттракциона и все они будут весьма экстремальными. Кроме того, они будут представлять из себя симбиоз механизмов и медиаэффектов, дополняющих представление.

«Зону «Черепашек-ниндзя» можно назвать полностью экстремальной: все три механических аттракциона подойдут гостям, которые пришли в парк за острыми ощущениями. Ранее мы уже установили здесь башню падения «Бездна Первого Крэнга», совмещающую классический аттракцион с медиа составляющей. Новый аттракцион также смонтирован с использованием медиаэффектов, которые добавят ощущение нахождения внутри вселенной Черепашек-ниндзя», — отметил Шоль.

«Остров мечты» – это первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений мирового уровня, строящийся в Нагатинской пойме в Москве. Это ключевой градостроительный проект, который нацелен на улучшение качества городской среды, повышение инвестиционной привлекательности российской столицы и создание новых рабочих мест. Инвестиции в проект составляют 1,5 миллиарда долларов – он объединит в себе все лучшее из мировой индустрии развлечений.