РИАМО - 23 сен. Власти столицы согласовали проект школы в авангардном стиле на 1,9 тысячи мест в районе Левобережный, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Пятиэтажное здание будет разделено на три блока в соответствии с возрастом учеников – начальную, основную и старшую школы. Каждый из них будет иметь схожую планировочную структуру и отдельные входы. Все помещения будут полностью доступны для маломобильных граждан.

«Здание оформят в контрастных тонах, присущих авангарду. Стиль школы архитекторы решили подчеркнуть даже при выборе отделочных материалов – фасады облицуют матовым светло-серым керамическим кирпичом «Малевич» и темно-серым клинкерным кирпичом «Модельяни». Центральный фасад украсят витражи с архитектурным стеклом. По словам руководителя ООО ППФ «Проект-Реализация» Ольги Бумагиной, это будет «настоящая школа снежной космической королевы», – пояснил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Возле школы будет большая физкультурно-спортивная зона с футбольным полем и трибунами, с баскетбольной площадкой и тренажерами, беговыми дорожками. Остальная территория будет озеленена, также для каждого школьного блока сделают зоны отдыха с беседками и небольшой амфитеатр.

«Помимо универсальных классов, предусмотрено несколько спортивных залов, конференц-зал и два актовых зала. Кроме того, ученики смогут посещать научный театр, студию изобразительного искусства, естественно-научные лаборатории, информационный центр с медиазоной, а на перемене отдохнуть в уютных рекреационных зонах», – добавил Кузнецов.