РИАМО - 23 сен. Мужчина лишился трех банковских карт и смартфона после того, как вышел нетрезвым из бара, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Преступление было совершено 22 сентября. Мужчина 1983 года рождения шел домой из бара. На пересечении 3-го Колобовского переулка и Петровского бульвара на него напали неизвестные, избили и забрали сумку, в которой лежали три банковские карты. На данный момент карты заблокированы», — сказал собеседник агентства.

После инцидента к избитому подъехал таксист и забрал у него iPhone. Больше никаких деталей происшествия мужчина не помнит. Материальный ущерб устанавливается, полицейские проводят проверку.