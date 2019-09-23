РИАМО - 23 сен. Московский коксогазовый завод принял участие в областной экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево» и приобрел около 70 саженцев, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Было куплено 10 елей, столько же кленов и рябин, плакучие ивы, а также 50 декоративных кустарников – дерена элегантиссима и спиреи. Все они высажены в ближайшем к заводу микрорайоне ЖК «Видный».

«Предприятие не впервые облагораживает территорию данного жилого комплекса. Весной заводчане высадили здесь около 40 саженцев сирени. Жители остались очень довольны сиреневой аллеей и в этот раз с радостью восприняли намерение «Москокса» продолжить озеленение. Виды деревьев выбирались в соответствии с пожеланиями жителей и общей концепцией озеленения города. Участки под высадку определили сами жители», — говорится в сообщении.

Таким образом, завод не только способствовал украшению города, но и укрепил зеленый барьер, который будет защищать жилую застройку от промзоны с одной стороны и от оживленной автодороги с другой.