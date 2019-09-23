РИАМО – 23 сен. Неизвестные в ходе конфликта в Бескудниковском районе столицы ранили ножом двух безработных мужчин, пострадавшим оказали помощь медики, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне в службу «02» из службы «03» поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: Бескудниковский бульвар, дом 36.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружены двое граждан: мужчина 1988 года рождения, неработающий, и мужчина 1991 года рождения, неработающий, которые пояснили, что неизвестные в ходе конфликта неустановленными предметами нанесли им телесные повреждения, скрылись», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавших госпитализировали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».