РИАМО - 23 сен. С 27 сентября по 27 ноября открыт прием заявок участников на конкурс социальной рекламы «Твой взгляд», победители конкурса смогут разместить свои работы на центральных рекламных площадках города, сообщил журналистам руководитель департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Иван Шубин.

«Это конкурс социальной рекламы, их много, но наш должен стать объединяющим. Специально для него мы выбрали очень актуальные, современные темы. Именно для молодых людей, для студентов, которые приходят в эту профессию и делают свои первые шаги. Мы хотим им помочь» - сказал Шубин.

Он добавил, что работы участников можно будет увидеть как на центральных рекламных площадках, так и на несколько отдаленных конструкциях.

«Это совершенно точно будет транслироваться на Тверской, на медиафасаде, который находится на здании Телеграфа. Точно будет охвачена центральная часть города. Но в связи с некоторым ограничением форматов, которые находятся в центре города, мы также используем район Третьего транспортного кольца, там есть достойные конструкции», - добавил Шубин.

Директор школы дизайна Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Софья Троценко отметила, что принять участие смогут ученики столичных ВУЗов, учащиеся на творческих факультетах и кафедрах.

«Принять участие смогут студенты ВУЗов, чьи кампусы расположены на территории города Москва. У нас на сайте будет вывешен список ВУЗов, но он не ограничивает возможность участия, самое главное, чтобы это было творческое отделение: факультет или кафедра», - отметила Троценко.

По ее словам, конкурс решает задачу по привлечению молодежи в проекты столицы. Привлечение новых специалистов приведет к повышению качества социальной рекламы в Москве.