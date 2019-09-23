РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 сен. На Октябрьском проспекте подмосковных Люберец произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором пострадали три ребенка, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Авария произошла на Октябрьском проспекте. Водитель автомобиля «Lada Vesta» двигался по проспекту со стороны улицы Хлебозаводская в сторону Больничного проезда. В районе дома №348 он столкнулся с автомобилем Volkswagen polo, который стоял на светофоре.

«В результате ДТП пострадали несовершеннолетние пассажиры автомашины Volkswagen: одномесячный младенец, шестилетняя девочка и 10-летний мальчик. С ушибами мягких тканей головы они поступили в детскую больницу Люберец, им была оказана помощь, после чего были отпущены домой», – говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося.