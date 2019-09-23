РИАМО - 23 сен. В столице впервые в текущем сезоне могут произойти заморозки, в ночь на 24 сентября температура в Москве может понизиться до отрицательных значений, сообщается на сайте «Метеовести».

В минувшую ночь заморозков в Московском регионе не было из-за облачности.

«В Москве минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ, по данным на 7 часов утра, составила плюс 3,4 градуса, а в Подмосковье холоднее всего было в Волоколамске: плюс 1 градус», — говорится в сообщении.

Предстоящей ночью облачности не ожидается, поэтому заморозки прогнозируют не только в Подмосковье, но и впервые этой осенью в столице.

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