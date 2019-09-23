РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 сен. На Старосимферопольском шоссе в подмосковном Подольске завершили монтаж пролетного строения надземного пешеходного перехода, полностью завершить работы планируют в октябре текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Подольске завершен монтаж пролетного строения надземного пешеходного перехода на Старосимферопольском шоссе у микрорайонов Бородино и ЖК «Весенний». Это один из главных этапов в строительстве сооружения. Строители приступили к монтажу пролета в субботу, 21 сентября, вечером и завершили процесс в ночь на воскресенье, 22 сентября. Вес конструкции составил 60 тонн, длина – 46 метров», – говорится в сообщении.

Конструкция перехода опирается на две опоры, оборудованные лестницами и подъемными платформами для доступа маломобильных групп населения.

«Переход обеспечит транспортную доступность для жителей жилых комплексов «Бородино» и «Весенний» через Старосимферопольское шоссе. Завершение монтажа пролетного строения позволит уже на этой неделе приступить к остеклению перехода. Завершить строительство объекта планируется в октябре 2019 года», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Для удобства жителей рядом с надземным переходом также ведется обустройство пешеходных зон и строительство двух остановок общественного транспорта в районе ЖК «Бородино» и «Весенний». Кроме того, в рамках строительства запланированы работы по усилению существующей сети ливневой канализации и озеленению прилегающей территории. Для повышения безопасности дорожного движения и обеспечения общественного порядка на переходе будет установлена камера наружного видеонаблюдения.

Строительство надземного перехода началось в январе 2019 года по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, к которому с соответствующей просьбой обратились жители ЖК «Бородино» и «Весенний».