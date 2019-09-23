РИАМО - 23 сен. На чемпионате мира по вольной борьбе в столице Казахстана Нур-Султане спортсмены из Подмосковья Абдулрашид Садулаев и Магомедрасул Идрисов завоевали золото и серебро в своих весовых категориях, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Подмосковные борцы Абдулрашид Садулаев и Магомедрасул Идрисов стабильно входят в состав национальной сборной России на главные международные соревнования. Не стал исключением и недавно завершившийся в Нур-Султане чемпионат мира по вольной борьбе», - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Садулаев завоевал золото в категории до 97 килограммов. Он обошел Шарифа Шарифова из Азербайджана, расположившегося на втором месте, а также Кайла Снайдера из США и Магомедгаджи Нурова из Македонии, разделивших третье место.

Идрисов занял второе место в категории до 61, одержав победу над Раулем Аваром из Индии и Бенамом Эшанпуром из Ирана. Он уступил только борцу из Грузии Беке Ломтадзе.

«Считаю, что тот уровень выступления, который был продемонстрирован борцами из Московской области в столице Казахстана, является более чем достойным», - подытожил Терюшков.