РИАМО – 23 сен. В первой половине 2019 года во всех российских регионах выросла средняя заработная плата, среди лидеров – Костромская область и Республика Тыва, сообщает РИА Новости.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по стране увеличилась на 7,1%, по сравнению с тем же периодом 2018 года, и составила 46,2 тысячи рублей», – говорится в сообщении.

Наиболее существенно зарплаты выросли в Костромской области – на 14,7% и в Туве – на 12,4%. В пяти регионах показатели выросли на 9% и более. Это Магаданская область (+11,6%), Севастополь (+10,9%), Сахалин (+10,7%), Кемеровская (+10,7%) и Липецкая (+10%) области.

В Санкт-Петербурге и в Ямало-Ненецком автономном округе рост зарплат не превысил 3,5%. При этом уровень зарплат в этих регионах и так был самым высоким по стране. К примеру, если в Костромской области средняя зарплата достигает 26,9 тысячи рублей, то в ЯНАО – 90,3 тысячи рублей.