РИАМО – 23 сен. Неизвестный проломил череп мужчине на улице Золоторожский Вал в центре столицы, пострадавшему оказали помощь медики, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в службу «02» из службы «03» поступило сообщение о нанесении телесных повреждений по адресу: улица Золоторожский Вал, дом 42.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружен мужчина 1989 года рождения, неработающий, который нарядом скорой помощи доставлен и госпитализирован в медучреждение с открытой проникающей черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга средней степени, переломом костей черепа», – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному фату проводится проверка.