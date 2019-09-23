РИАМО - 23 сен. Более 200 дольщиков столичного жилого комплекса «Марьино Град» до сих пор не подали заявления на включение в реестр требований участников строительства, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

В понедельник состоялось совещание по вопросам достройки этого проблемного ЖК. В мероприятии приняли участие представители конкурсного управляющего ООО «Марьино-Строй», Capital Group, департамента развития новых территорий Москвы и Мосгосстройнадзора.

«В рамках процедуры банкротства сейчас основной акцент ставится на формировании реестра требований участников строительства. На сегодняшний день 1,9 тысячи дольщиков уже включены в реестр, порядка 70 заявлений на рассмотрении, 214 человек не подали заявления», – отметил представитель конкурсного управляющего ООО «Марьино-Строй».

Дольщикам, не предоставившим необходимые документы, следует в кратчайший срок направить их «Почтой России» или любым другим видом доставки по адресу: 440023, город Пенза, улица Стрельбищенская, дом 60. Дольщики также могут лично сдать документы в пункт по адресу: город Москва, Большой Строченовский переулок, дом 7, БЦ «Велка», 4 этаж, офис 411.

В комплект документов для включения в реестр требований участников строительства должны войти: договор участия в долевом строительстве; документы, подтверждающие оплату застройщику; копия паспорта; выписка из Росреестра. Нотариальное заверение копий не требуется.

«Несвоевременное предоставление документов может привести к тому, что гражданам придется в судебном порядке добиваться восстановления срока включения в реестр. Из-за этого гражданин может пропустить первые собрания дольщиков, на которых принимаются ключевые решения. Также это грозит задержкой в получении ключей», – разъясняется в материале.

В ноябре 2017 года структура Capital Group подписала договоры о выполнении функций технического заказчика с застройщиками ООО «СтройПлюс», ООО «Марьино-Строй», ООО «МарьиноСтройГрупп» для завершения строительства проблемных объектов ЖК «Марьино Град», ЖК «Спортивный квартал», ЖК «Спорт Таун».