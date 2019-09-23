РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 сен. В понедельник в подмосковном Подольске начался отопительный сезон, тепло начали подавать в соцучреждения, к 8 октября тепло появится во всех школах, больницах и жилых домах округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Постановлением администрации городского округа Подольск отопительный сезон 2019/2020 годов на территории округа начался 23 сентября. В соответствии с постановлением, руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от ведомственной подчиненности организационно-правовой формы деятельности, имеющим на балансе котельные, поручено начать отопительный сезон 23 сентября с включением систем отопления потребителей тепловой энергии до 8 октября 2019 года», – говорится в сообщении.

В первую очередь тепло будет подаваться на объекты социальной сферы – в школы, дошкольные образовательные и лечебные учреждения. Затем в жилые дома, административные здания, здания учреждений высшего профессионального образования, учреждения культуры, спорта и молодежной политики, на предприятия.

Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному комплексу Владислава Лукьяненко.