РИАМО - 23 сен. В первой половине этой недели в Московском регионе ожидается облачная погода без существенных осадков, со среды осадков не прогнозируется вовсе, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Начиная со среды и до субботы включительно за погоду в Московском регионе будет отвечать антициклон. Облаков постепенно станет меньше, и в эти дни обойдется без осадков. <...> Если сегодня, во вторник и среду температура воздуха примерно на 4-5 градусов ниже нормы, то в субботу показатели термометров вернутся в климатическую норму», - сказал Леус.

По его словам, во вторник в Москве температура воздуха составит плюс 6-8 градусов, в Подмосковье – от 4 до 9 градусов тепла. В среду температура закрепится в районе плюс 6-9 градусов в столице и плюс 5-10 градусов по Московской области.

В четверг днем термометры в столице покажут от 9 до 11 градусов тепла, в Подмосковье - 7-12 градусов выше нуля. В пятницу станет еще теплее: плюс 11-13 градусов в Москве и плюс 9-14 градусов в Московской области.

В выходные температура в регионе придет в климатическую норму: в субботу прогнозируется 13-15 градусов тепла в столице и 10-15 градусов тепла по Подмосковью, заключил синоптик.