РИАМО - 23 сен. На грузовом терминале ООО «Москва Карго» во время прохождения фитосанитарного контрольного поста была задержана партия тимьяна свежего, завезенная из Израиля, весом в 140 килограммов, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В продукции был выявлен карантинный для РФ объект — табачная белокрылка. Наличие опасного вредителя подтвердила экспертиза, которую провели во «Всероссийском центре карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»).

«Зараженная партия тимьяна свежего уничтожена в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Табачная белокрылка отмечена на более 200 видах растений. Основной вред наносят личинки. При массовом размножении вредителя листья засыхают и опадают.