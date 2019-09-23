РИАМО - 23 сен. В Москве и Подмосковье в ночь на вторник объявили «оранжевый» уровень опасности погоды, ожидаются заморозки, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» – это третий уровень погодной опасности. Он означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Московском регионе предупреждение будет действовать с 00:00 до 07:00 24 сентября. Местами ожидаются заморозки от минус 1 до минус 3 градусов.

Также в Московском регионе ожидается сильный ветер в период с 22:00 23 сентября до 22:00 24 сентября.