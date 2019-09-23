РИАМО – 23 сен. Спортсменка из Подмосковья Мария Толкачева завоевала два золота и бронзу на чемпионате мира по художественной гимнастике, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 16 по 22 сентября 2019 года в Баку прошел 37-й чемпионат мира по художественной гимнастике.

«В рамках турнира были разыграны девять комплектов наград. Девушки из 61 страны сражались за медали в личном и командном многоборье, в четырех дисциплинах по отдельным предметам, а также в двух видах групповых упражнений. Завершали турнир в азербайджанской столице групповые соревнования. Подмосковная спортсменка Мария Толкачева завоевала золотую медаль в групповом многоборье», – отмечается в сообщении.

Сборная России стала первой с результатом 58,7 баллов, опередив команду Японии с результатом 58,2 баллов и Болгарии с результатом 58 баллов.

В соревнованиях с обручами и булавами также не было равных российским спортсменкам, показавшим результат в 29,45 баллов. Второе место досталось девушкам из Японии с результатом 29,4 баллов. Тройку замкнули итальянские гимнастки с результатом 29,2 баллов.

В последний день чемпионата мира в состязаниях с пятью мячами российские спортсменки завоевали бронзовую медаль с результатом 28,15 баллов. Лучшими здесь стали японки с результатом 29,55 баллов. Серебро досталось девушкам из Болгарии с результатом 29,35 баллов.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поздравил представительниц региона с завоеванными медалями.