РИАМО – 23 сен. Подмосковные гребцы завоевали 14 медалей на первенстве России, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 19 по 22 сентября 2019 года в Ростове-на-Дону проходило первенство России по гребному спорту среди юниоров и юниорок до 23 лет.

«Подмосковные спортсмены смогли завоевать сразу 14 медалей: пять золотых, три серебряных и шесть бронзовых. В классе «одиночка» с результатом 09:31:21 не было равных Ольге Иноземцевой. Награду высшей пробы в классе «одиночка легкий вес» с результатом 08:35:29 получила Оксана Половинкина», – отмечается в сообщении.

В классе «четверка парная» сборная команда Московской области с результатом 07:00:83 опередила своих ближайших преследователей из Республики Татарстан на 5 секунд и завоевала золотые медали.

Серебро у Юлии Мелешкиной, Виктории Луганской и Юлии Черноусовой, а в классах «четверка без рулевого» и «четверка с рулевым» подмосковные спортсмены завоевали бронзовые награды.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков подчеркнул, что подмосковные гребцы в очередной раз продемонстрировали высокий уровень мастерства и отличную подготовку.