РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 сен. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают мужчину в Дзержинском и Богородском горокруге, с 17 сентября он не выходит на связь, сообщается в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал Виниченко Александр Романович, 22 года, поселок Рыбхоз Богородского горокруга, а также горокруг Дзержинский. 17 сентября 2019 года последний раз выходил на связь», – говорится в сообщении.

Рост пропавшего 180 сантиметров, телосложение худощавое. У него карие глаза и темно-русые волосы. Был одет в черную куртку с капюшоном, синие джинсы, черные кроссовки с белой подошвой.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру «112».

«Внимание, выезд! Лес! Очень нужны старшие поисковых групп. Сбор 23 сентября с 12:00 по координатам: 55.795543, 38.136584», – заключается в сообщении.