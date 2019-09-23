РИАМО - 23 сен. На западе столицы в районе Кунцево недалеко от Мякининской поймы возведут новую школу на 825 мест в рамках многофункциональной общественно-жилой застройки, проектная документация на инвестпроект по капитальному проекту здания уже согласован, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«В столице пристальное внимание уделяется совершенствованию системы образования, а именно строительству современных школ, БНК и детских садов в непосредственной близости от дома. Так, Мосгосэкспертизой согласована проектная документация на строительство трехэтажной школы с техническим этажом на 825 учеников в районе Кунцево», – заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В здании разместятся 33 класса, в которых будут заниматься дети трех параллелей – начальной, основной и средней школы. Здесь будут учебные кабинеты универсального назначения, классы естественных наук с лаборантскими, кабинеты иностранного языка, классы черчения и рисования, а также универсальное помещение для музыкального и художественного образования с кладовой.

Также будет оборудована игровая комната, в которой разместятся группы продленного дня и мастерская по обработке дерева и металла для мальчиков и кабинет домоводства для девочек.

«Дополнительно в учебном корпусе разместятся IT-полигон с зонами теоретических занятий, демонстраций моделей и робототехники, а также кабинет самотестирования», – уточняется в материале.

Проектом предусмотрено устройство в здании школы двух спортзалов и гимнастического зала, тренерских и других сопутствующих помещений, медблока и библиотеки. Также будет создан актовый зал с эстрадой, техническим центром и артистическими для проведения общешкольных мероприятий и собраний.

Проектом предусмотрено комплексное благоустройство и пришкольной территории – на ней построят спортивные и игровые площадки, обустроят зоны отдыха и учебно-опытную зону, а также высадят деревья и кустарники, уложат газон.