РИАМО - 23 сен. В центре Москвы двое злоумышленников разбили стекла в машине Skoda и забрали у водителя сумку с 140 тысячами рублей, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичного ГУ МВД РФ.

Сообщение поступило в ОМВД по Тверском району в понедельник. Преступление было совершено на улице Селезневская.

«Двое граждан, угрожая пистолетом, напали на мужчину в машине Skoda, разбили стекла и забрали сумку, в которой находились 140 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.

Предположительно, преступники скрылись на черной машине Ford. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.