РИАМО - 23 сен. Первая осенняя акция «День без турникетов» пройдет в столице с 26 по 28 сентября, регистрация откроется 23 сентября в 10:00 на сайте акции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сегодня столица уверенно занимает лидирующие позиции по разработке цифровых технологий для создания максимально комфортной среды для москвичей и гостей столицы.

«Цифровизация открывает новые возможности, профессии и направления для развития. Именно поэтому первая осенняя акция «День без турникетов» пройдет под эгидой темы «Цифровой разум» и позволит участникам погрузиться в удивительный мир передовых технологий», – отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В Digital October пройдут встречи с экспертами, на которых горожане смогут узнать о новых профессиях, развитии искусственного интеллекта и алгоритмов нейронных сетей. В интерактивно-развлекательном комплексе Cyberspace состоится презентация зоны автомобильных симуляторов, где расскажут о развитии виртуальных автогонок как отдельного вида киберспорта.

Познакомиться с высокотехнологичным оборудованием можно будет на экскурсии в центре молодежного инновационного творчества и технопарке «Инжинириум» Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. Посетителей познакомят с проектом универсального подводного робота для исследования морских глубин.

Выставка «Неизвестный Ван Гог» пройдет во Дворце культуры Российского университета транспорта (ДК МИИТ). На ней покажут точные цифровые копии подлинников, которые помогут проследить творческий путь великого художника.