РИАМО - 23 сен. Льготные ставки аренды для строительства гостиниц установило правительство Москвы, инициатива направлена на развитие туристической индустрии в мегаполисе, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

«Правительство Москвы внесло изменения в постановление № 273-ПП и устанавливает льготные ставки аренды участков в размере 0,01% от кадастровой стоимости для строительства гостиниц и 0,1% – для строительства наемных домов, срок аренды таких земельных участков составит 49 лет», – отмечается в сообщении.

Для инвесторов отменили повышенный инвестиционный платеж за изменение цели на строительство объектов капитального строительства, предназначенных для предоставления гостиничных услуг. Раньше этот платеж мог достигать 50% от кадастровой стоимости участков.

Для получения льготной ставки инвестору необходимо заключить с городом соглашение о размещении. В рамках соглашения необходимо будет построить здание и использовать его для сдачи в наем или как гостиницу.

По словам Ефимова, эти меры позволят привлечь в экономику Москвы новые инвестиции за счет снижения себестоимости строительства до 22% и сократить сроки окупаемости проекта. Также инициатива направлена на развитие туристической индустрии в городе.

«Для земельного участка площадью порядка 0,5 гектара и гостиницы площадью 12,5 тысяч квадратных метров сокращение затрат инвесторов может составить порядка 228 миллионов рублей в Центральном административном округе и 80,4 миллионов – в среднем по Москве», – подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что продажа апартаментов в таких зданиях будет запрещена. Наемный дом сможет принадлежать только одному лицу, квартиры в таком доме могут быть проданы только все сразу и только одному покупателю. Если инвестор нарушит условия или захочет расторгнуть соглашение, ему придется возместить городу убытки.