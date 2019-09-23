РИАМО – 23 сен. Международная сеть WeWork открывает в Москве свой крупнейший коворкинг на территории России, сообщают «Ведомости».

«Сеть гибких офисов WeWork арендовала 8,5 тысячи квадратных метров в многофункциональном комплексе «Краснопрудный» в районе Комсомольской площади для размещения коворкинга», – говорится в сообщении.

В столице у компании пока четыре коворкинга общей площадью 17,8 тысячи квадратных метра. Это объекты в бизнес-центре «Белая площадь» (5,9 тысячи квадратных метра), деловом квартале «Красная Роза» (4,3 тысячи квадратных метра), торговой галерее «Якиманка, 26» (3,2 тысячи квадратных метра) и офисе Arcus III (4,4 тысячи квадратных метра). На текущий момент офис в «Краснопрудном» ее самый большой объект в России.

По данным издания, компания также ведет переговоры об аренде площадей еще в нескольких проектах – 25 тысяч «квадратов» в башне Neva Towers, 10 тысяч квадратных метров в комплексе «Меркурий Тауэр» (оба объекта находятся в деловом центре «Москва-Сити») и 4 тысяч квадратных метров в деловом квартале «Романов двор» в Романовом переулке.

Если сделки состоятся, то портфель WeWork увеличится до 65 тысяч квадратных метров, и она станет крупнейшим оператором коворкингов в стране. В данный момент лидером является Regus, управляющая офисами на 34 тысячи «квадратов».

WeWork создана в 2010 году американцами Адамом Нойманом и Мигелем Маккелви. Сегодня это одна из самых больших сетей коворкингов в мире: в ее портфеле 833 офиса в 125 городах мира.