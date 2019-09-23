РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 сен. В понедельник в ряде домов подмосковного Подольска временно отключили горячую воду из-за проводимых ремонтных работ, сообщается на сайте управляющей компании МУП «ДЕЗ».

«Сообщаем, что в понедельник, 23 сентября, в связи с ремонтными работами с 10:00 и до окончания работ не будет подаваться горячая вода потребителям по адресам: проезд Авиаторов, дома №№2, 4, 5, 6, 10 и улица Профсоюзная, дом №5», – говорится в сообщении.

Также не будет горячей воды в ряде домов от котельной по Пахринскому проезду, дом №15В. Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.