РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 сен. Полицейские подмосковных Люберец пресекли незаконную постановку девяти мигрантов на учет в поселке Октябрьский, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» в рамках проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории РФ проверили одну из квартир в доме на улице Ленина поселка Октябрьский. Установлено, что 24-летняя местная жительница осуществила по месту своей регистрации постановку на миграционный учет 9 граждан одной из республик Средней Азии без намерения предоставить им помещение для фактического проживания», – говорится в сообщении.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина в жилом помещении в РФ». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.