РИАМО - 23 сен. На фитосанитарном контрольном посту на складе временного хранения ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота» была задержана партия цветов лизиантуса, завезенная из Нидерландов, на срезах растений был обнаружен опасный вредитель — табачная белокрылка, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)», - отмечается в материале.

В итоге зараженные растения была решено уничтожить, так как того требует фитосанитарное законодательство Российской Федерации.

Табачная белокрылка отмечена более чем на 200 видах растений. Основной вред наносят личинки. При массовом размножении вредителя листья засыхают и опадают.