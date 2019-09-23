РИАМО - 23 сен. Губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили о решении вопроса с транспортным обслуживанием в Можайском городском округе, жители которого ранее пожаловались главе региона на качество работы перевозчика «СтарТранс».

Воробьев провел совещание по вопросам развития транспортной системы региона. В мероприятии приняли участие зампредседателя правительства Московской области Игорь Тресков, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, министр экономики и финансов региона Елена Мухтиярова, управляющий директор ООО «СтарТранс» Валерий Старшинов.

«Нужно еще раз обратить внимание на наличие маршрутов и удобство транспортного сообщения. Мы должны внимательно посмотреть, где нужно усиление, размеры автобусов и частота сообщения стали недостаточны. Особенно чувствительна проблема в местах, где учатся дети, которые вынуждены ездить на учебу в общественном транспорте», - сказал Воробьев.

Ранее в ходе поездки губернатора в Можайский городской округ жители пожаловались на качество работы перевозчика «СтарТранс». В частности, они указывали на ряд недостатков на маршрутах Можайск - Облянищево - Шаликово, Можайск - Бабынино, Можайск - Ширино, Можайск - Губино - Свинцово, Можайск - Бартеньево. Наибольшее количество жалоб со стороны пассажиров связаны с несоблюдением графика движения общественного транспорта.

По словам управляющего директора компании «СтарТранс» Валерия Старшинова, перевозчик ведет работу над улучшением транспортного обслуживания в муниципалитете при тесном взаимодействии с региональным правительством.

«Будем увеличивать количество резервного транспорта в нашем парке, по необходимости - сервисных зон и подвижной состав. Нам установили сроки – еженедельно отчитываться перед министерством транспорта региона по изменению ситуации, а с муниципальными властями - ежедневно. Также продолжим работать с активными гражданами в составе рабочей группы. И на основании этого будем составлять отчет, который передадим в областной Минтранс», - сказал Старшинов.

По поручению губернатора Подмосковья и при поддержке Мособлдумы был принят ряд нормативных актов, в соответствии с которыми установлен единый стандарт организации пассажирских перевозок в регионе.

Так, на территории Подмосковья введено ограничение на срок эксплуатации автобусов – пять лет для малого класса, семь лет - для среднего и большого классов. Соблюдение расписания контролируется в региональной навигационно-информационной системе.

Также предусмотрены требования к комфорту и безопасности: все автобусы должны быть оборудованы системами видеонаблюдения и оповещения пассажиров, климат-контролем, приспособлениями для перевозки маломобильных групп населения. Кроме этого, на всех маршрутах пассажирам должна быть доступна возможность безналичной оплаты проезда по карте «Стрелка», банковской карте или с помощью системы PayPass.