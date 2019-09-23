РИАМО - 23 сен. Переселение двух домов стартовало в Бескудниковском районе столицы по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

«В минувшие выходные началось переселение жителей домов 48 корпус 1 и корпус 3 на Бескудниковском бульваре в новостройку на Дмитровском шоссе, дом 70, а также в ранее сданные по программе реновации дома», – сказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

За выходные сотрудники департамента городского имущества приняли первые согласия на переезд в новые квартиры от семей, добавил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Всего в Бескудниковском районе 934 семьи (64% от числа переезжающих жителей) заключили договоры с департаментом горимущества и Московским фондом реновации и переехали в новое жилье.

Здание на Дмитровском шоссе – переменной этажности и построено по индивидуальному проекту. Всего под заселение по программе в Бескудниковском районе передали уже восемь современных корпусов.

«У участников программы реновации также есть возможность докупить дополнительную площадь с гарантированной 10% скидкой от размера доплаты. В Бескудниковском районе по состоянию на 23 сентября в Московский фонд реновации поступило 79 обращений от жителей сносимых домов на докупку, с 67 договоры уже подписаны», – уточнил Левкин.

Всего в указанном районе в программу включено 37 домов и утверждено 17 «стартовых» площадок.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов. Сейчас для ее реализации сформирован перечень из 351 «стартовой» площадки.