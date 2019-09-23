РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 сен. За минувшую неделю с несанкционированных свалок на территории подмосковных Люберец вывезли около 50 кубометров отходов, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник управления благоустройства администрации округа Алексей Воронцов.

«За минувшую неделю в уборке (территории округа – ред.) было задействовано 94 единицы спецтехники и 996 человек. С несанкционированных свалок вывезли 48 кубометров мусора за неделю», – сказал Воронцов.

По его словам, также продолжаются работы по благоустройству на улице Звуковая.