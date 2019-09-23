РИАМО - 23 сен. В столичном «Аптекарском огороде» уже несколько месяцев работает установка, которая перерабатывает отходы ресторанов в удобрения, сообщил в интервью РИАМО директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм.

«Ее (установку – ред.) недавно разработали в ОАЭ, и она в будущем может найти применение и в Москве, и во всей России. В основе ее работы — термофильные бактерии, похожие на тех, которые живут в горячих источниках. При температуре около 60 градусов они довольно быстро превращают пищевые отходы, бумажные салфетки и деревянные зубочистки в гранулы, похожие на растворимый кофе. А сами эти гранулы потом можно использовать в качестве удобрений», - сказал Ретеюм.

По его словам, в этом году в «Аптекарском огороде» также запустили демонстрационный компостный двор, где можно увидеть, как червячки превращают органические отходы в плодородный субстрат.

Кроме того, в ботаническом саду работают газонокосилки-роботы. Они паркуются в специальных боксах и подзаряжаются, а потом косят траву на заданном участке и сами возвращаются в свои боксы на зарядку.