РИАМО – 23 сен. Владельцы хостелов и отелей в домах меняют формат работы в связи с тем, что 1 октября в России вступает в силу закон о запрете на размещение гостиниц в жилом фонде, пишет в понедельник газета «Известия».

«Владельцам остается либо уходить в тень, либо осваивать формат посуточной аренды. Именно его и выбирает большинство мини-гостиниц. Но аренда в России до сих пор в «серой зоне», закон о туристическом жилье пока только разрабатывается, поэтому собственникам соседних квартир вряд ли удастся избавиться от «проходного двора» в своих домах», — говорится в статье.

Корреспондент издания попытался забронировать номера в мини-гостиницах Санкт-Петербурга в начале октября. Выяснилось, что из 20 отелей закрываются только два. Похожая ситуация в Москве, Самаре и Екатеринбурге. Администраторы ряда гостиниц заявили, что у них есть отдельный вход для посетителей, поэтому им не придется закрываться после вступления в силу закона. Другие говорили, что у них не хостел, а жилье от собственника.

Согласно требованиям нового закона, единственный легальный вариант сохранить гостиницы в жилых домах — сделать отдельный вход и перевести помещения в нежилой фонд. Процесс этот сложный и в большинстве случаев возможен только для хостелов на первых этажах.

«Значительная часть малых средств размещения — порядка 60% — находится в жилых помещениях, и львиная доля не может быть переведена в нежилое. Основная причина — отсутствие отдельного входа. Кроме того, в ряде случаев в квартире зарегистрированы собственник и его семья», — рассказала глава Гильдии малых средств размещения Яна Бабина.

Эксперт по правовым вопросам столичного отделения «Опоры России» Светлана Петропольская отметила, что в Москве практически невозможно согласовать строительство отдельного входа в помещение. В итоге сдача комнат в наем, которая законом никак не ограничена, остается единственным выходом, и часть мини-гостиниц пытаются перейти на такой режим работы.

В объявлениях владельцы таких комнат под сдачу уже не смогут писать слово отель или гостиница. Однако и такую деятельность в РФ планируют вписать в правовое поле - Минэкономразвития совместно с бизнесом готовит пакет нормативных актов о туристическом жилье.

«Владельцам такого жилья нужно будет декларировать эту деятельность. Каждому такому помещению должен быть присвоен уникальный идентификационный номер (ID), дающий право размещать объявления именно о краткосрочном найме», — отметила Бабина.