РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 сен. На минувшей неделе 28 единиц спецтехники привлекли к уборке территорий Люберец в рамках приведения в порядок улично-дорожной сети, сообщил на оперативном совещании начальник управления дорожного хозяйства администрации Люберец Валерий Подлозный.

«Содержание улично-дорожной сети (Люберец - ред.) осуществляли 68 сотрудников подрядных организаций, было задействовано 28 единиц спецтехники. Производилась уборка подземных переходов, тротуаров, газонов и площадей», – сказал Подлозный.

Также было убрано 132 кубометра смета и 162 кубометра мусора.