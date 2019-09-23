РИАМО – 23 сен. Ажиотажа вокруг новых iPhone в России не наблюдается, поскольку покупатели знают все о новинках еще до начала продаж и активно приобретают гаджеты через интернет и по предзаказу, кроме того, популярность продукции Apple падает из-за высокой цены и отсутствия явного технологического преимущества перед конкурентами, пишет в понедельник газета «Известия».



Как отметил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, покупатели iPhone и других знаковых флагманов становятся более продвинутыми – они заранее знают все о понравившемся устройстве и выбирать телефон в салоне связи им нет необходимости. А раз так, то и стоять в очередях незачем.

«Ажиотаж вокруг iPhone сейчас меньше, чем в предыдущие годы, – поэтому те, кто хотел купить новый аппарат, сделали это в первые же дни», – предположил руководитель проекта Content Review Сергей Половников.



Он пояснил, что при более масштабном анализе выясняется, что доля iPhone на российском рынке в этом году сокращается, при этом увеличивается доля смартфонов китайских производителей. С одной стороны, продукция Apple стоит крайне дорого, с другой – компания уже далеко не флагман в сфере технологий на рынке смартфонов. В нынешней макроэкономической ситуации желающих переплачивать за бренд становится все меньше, считает Половников.



Продажи новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и Pro Max стартовали в России 20 сентября. Главным отличием 11-й серии стали улучшенные камеры. Нижняя модель получила двухобъективную камеру. В линейке Pro камер три: в топовые модели Apple добавила ультраширокоугольный объектив.



Как отметила представитель Inventive Retail Group (в нее входит сеть монобрендовых магазинов Apple re:Store) Людмила Семушина, в этом году большую часть новых iPhone (около 80%) re:Store распродал по предзаказу. Люди просто приходили и забирали заказанное устройство либо дожидались его доставки курьером.