РИАМО - 23 сен. Гости столичного «Аптекарского огорода» смогут перевоплотиться в персонажей XVIII-XX веков и сделать фото на фоне растений ботанического сада, сообщил в интервью РИАМО директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм.

«Аптекарский огород» — это излюбленное место для свадеб и фотосессий в Москве. И в ближайшее время мы запускаем фотопроект, в рамках которого у нас можно будет устроить фотосессию в стиле ретро — от XVIII до XX веков. В «Аптекарском огороде» можно будет сделать соответствующую эпохе прическу, нанести макияж, подобрать одежду — и все это в уникальном природном окружении», - сказал Ретеюм.

Он добавил, что в этом году в ботаническом саду запустили вторую очередь Сенсорного сада, где растут тимьян, розмарин, шалфей, лимон, помидоры, которые посетители могут не только нюхать, но и трогать.

«В этом саду существует еще и специальная тактильная зона — это не только сад: дети здесь могут ходить босиком по разным поверхностям — шишкам, древесной коре, песку и камням разных размеров. Есть у нас и многоуровневая песочница, где поиграть с песком могут не только дети, но и взрослые», - отметил Ретеюм.

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