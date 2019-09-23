РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 сен. В молодежном центре «Ровесник» Подольска с 1 по 31 октября будут проводить акцию по сбору макулатуры, сообщается в группе «МУ Молодежный Центр «Ровесник» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске молодежный центр «Ровесник» с 1 по 31 октября будет проводить акцию по сбору макулатуры. Принять участие смогут все желающие бесплатно», – говорится в сообщении.

Принести макулатуру можно будет по адресу: улица Молодежная, дом №9.