РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 сен. В одном из домов на Проспекте 50 лет Октября в микрорайоне Климовск Подольска 24 сентября временно отключат электроэнергию из-за работ на кабельной линии, сообщается на сайте управляющей компании МУП «СЕЗ».

«В микрорайоне Климовск 24 сентября в связи с работой на кабельной линии будет прекращена подача электроэнергии по адресу: Проспект 50 лет Октября, дом №10А», – говорится в сообщении.

Работы будут проводить специалисты «Мособлэнерго».