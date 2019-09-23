РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 23 сен. Отопительный сезон в жилых домах подмосковных Котельников стартует 27 сентября, сообщается в Instagram-аккаунте управления ЖКИ администрации городского округа.

«Глава Котельников Андрей Булгаков принял постановление «О начале отопительного периода 2019/2020 года на территории городского округа Котельники Московской области». С 27 сентября отопление будет подано жилищному фонду и другим объектам, расположенным на территории Котельников», – говорится в сообщении.

На объектах социальной сферы подача отопления начнется с понедельника.

Всего к началу отопительного периода в Подмосковье должно быть подготовлено порядка 2,5 тысяч котельных и около 11 тысяч километров теплосетей. Также должно быть подготовлено более 30 тысяч километров водопроводных и канализационных сетей.