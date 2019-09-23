РИАМО – 23 сен. Труп женщины обнаружили в квартире одного из домов на Абрамцевской улице в столице, смертельные увечья ей нанес безработный знакомый во время ссоры, сообщил РИАМО в понедельник источник в правоохранительных органах.

Ранее в службу «02» из службы «03» поступило сообщение об обнаружении трупа в квартире дома на улице Абрамцевская.

«Полицейскими задержан неработающий гражданин 1987 года рождения, который в ходе совместного распития спиртных напитков неустановленным предметом причинил телесные повреждения женщине, от которых она скончалась», – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что труп направили в бюро судмедэкспертизы.

В свою очередь представитель пресс-службы СК России по городу Москве рассказал РИАМО, что по данному факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).