РИАМО - 23 сен. Геккон, проживающий на территории столичного «Аптекарского огорода», лишился хвоста по вине посетителей парка, сейчас ящерица отращивает себе новый хвост, сообщил в интервью РИАМО директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм.

«В «Аптекарском огороде» есть не только растения: у нас живут гекконы, хамелеоны, есть пруд с японскими карпами. Недавно случилась трагедия — одному из наших гекконов посетители оторвали хвост, теперь он отращивает новый», - сказал Ретеюм.

Он добавил, что в оранжерее ботанического сада живет еще одна невероятно красивая ящерица – эублефар. А символом «Аптекарского огорода» является Главный цветочный кот, сокращенно ГЦК.

«Он сам пришел к нам несколько лет назад неизвестно откуда, мгновенно дал всем понять, что он здесь главный, и теперь он везде желанный гость. Больше всего ГЦК любит ходить по ресторанам вокруг сада и сидеть в кассах; он невозмутимый, величественный, грациозный и изящный. А вообще у нас живет целая популяция цветочных котов», - рассказал Ретеюм.

По его словам, специально проведенные исследования доказали, что цветочные коты «Аптекарского огорода» являются прямыми потомками служебных котов Петра I, которые еще в XVIII веке охраняли царские амбары от грызунов в Кремле.

Ранее Ретеюм сообщал, что ботанический сад готов приютить самого грустного кота Москвы Филю, которому пришлось два года «бомжевать» на улице.

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